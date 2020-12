Dall'Associazione Nazionale Carabinieri generi alimentari per le famiglie in difficoltà

La solidarietà in un momento difficile spinta ancora di più dalla magia del Natale. In seguito ad una raccolta di generi alimentari da parte del Nucleo di Pontedera dell'Associazione Nazionale Carabinieri, con i soci schierati in prima linea, sono stati consegnati al banco alimentare della Misericordia pontederese alimenti a lunga conservazione per coloro che purtroppo si trovano in una situazione di difficoltà economica.

“La situazione pandemica certamente non ha aiutato - spiega Alessio Giani del Nucleo Anc - pertanto abbiamo voluto fare la nostra parte cercando di rendere meno difficile questi giorni di festa a coloro che hanno necessità”.

Alla consegna, oltre ai responsabili Emilio Greco e Franco Sardelli ed il socio Luciano Casagni, era presente l’assessore Sonia Luca del Comune di Pontedera che ha così commentato: “Il bisogno alimentare è un bisogno primario la cui domanda è molto aumentata negli ultimi mesi a causa delle ristrettezze economiche delle famiglie più deboli. Mai come in questi tempi la nostra rete associativa ha saputo riconfermare il proprio valore sociale. E lo ha fatto non solo attraverso le numerose azioni di generosità, come questa di oggi, ma anche attraverso una presenza costante e capillare sul territorio che li ha resi un punto di riferimento, un pilastro su cui si fonda la capacità di resilienza del nostro territorio”.

Dall'Anc ringraziano tutti i volontari e le persone che hanno contribuito all’iniziativa donando i generi alimentari.