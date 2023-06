Generi alimentari rubati donati alla mensa della Misericordia

A fine marzo scorso i Carabinieri della Stazione di Pontedera avevano effettuato un arresto per i reati di furto, ricettazione e appropriazione indebita, in ordine alla sottrazione di circa 1.100 pallet, nonché di generi alimentari destinati alla grossa distribuzione presso supermercati a marchio Conad.

Erano state eseguite perquisizioni presso l’abitazione della persona arrestata e in un altro magazzino nella sua disponibilità, dove erano stati rinvenuti ulteriori pallet e un’ingente quantità di merce destinata sempre alla distribuzione dei supermercati Conad, il tutto per un valore complessivo di circa 25mila euro.

La merce recuperata, in parte, è stata immediatamente restituita all’avente diritto, mentre un’altra modesta quantità di prodotti è stata sottoposta a sequestro.



Nei giorni scorsi, con il benestare della direzione Conad, la merce ancora in sequestro è stata dissequestrata dall’Autorità Giudiziaria di Pisa e resa disponibile per la donazione ad enti umanitari senza scopo di lucro.

Questa mattina, presso il Comando Compagnia Carabinieri di Pontedera, i militari della locale Stazione hanno provveduto alla consegna dei beni alla sede della Misericordia, alla presenza del vicegovernatore Pierluigi Masi e del signor Renzo Bartoli, responsabile della mensa per bisognosi, gestita a Pontedera dallo stesso ente.

La merce verrà utilizzata per la confezione dei pasti che quotidianamente e gratuitamente vengono distribuiti alle persone meno abbienti che si rivolgono alla mensa.



La merce donata è costituita da alimenti di vario genere, quali pasta, passata di pomodoro, farina, biscotti, salse, caffè, fette biscottate, tonno in scatola, olio di oliva, prodotti per l’igiene della persona ed altro.

I responsabili della Misericordia hanno particolarmente apprezzato il gesto e hanno ringraziato sentitamente l’Arma dei Carabinieri e Conad.