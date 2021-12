Satiri e Pisa Ovest insieme per il Cep: donati generi alimentari alla Caritas

Magistratura dei Satiri e Pisa Ovest ancora una volta insieme per aiutare il quartiere Cep a Pisa. Due anni fa in piena pandemia distribuirono le mascherine per tutta la popolazione, poi lo scorso anno quasi mille euro di viveri alla Caritas.



"Un piccolo gesto per far contente tante persone - afferma Stefano Toni nelle vesti di Magistrato dei Satiri e presidente del Pisa Ovest - ringrazio inoltre il Pisa Ovest, la mia società, e tutti quelli che hanno contribuito nel dare una grossa mano, la Parrocchia di San Ranieri e Don Claudio Bullo, per aver appoggiato il nostro progetto sin da subito e averlo portato avanti per questi ultimi tre anni in piena pandemia, molto delicati per tutta la popolazione".

Altro appuntamento importante prima delle feste natalizie la Strenna di Natale del Pisa Ovest in programma per giovedì 23 dicembre alle ore 17.30 presso l'Hotel Tower Plaza in Via Aurelia, ovviamente rispettando tutte le normative vigenti anti-Covid in vigore.





La storia si è ripetuta sabato 18 dicembre con lasotto la sede Parrocchiale di San Ranieri, che si riserverà di distribuirle alle persone bisognose che ne faranno richiesta.