Pontedera: l'Associazione Nazionale Carabinieri dona giocattoli al reparto di Pediatria

Consueta iniziativa di solidarietà all'ospedale 'Lotti' di Pontedera promossa dal nucleo dell’Associazione Nazionale Carabinieri. A sostegno dell’evento, che ha avuto il contributo della sezione soci Coop Valdera, erano presenti il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Pontedera Tenente Colonnello Carmine Gesualdo e quello della Stazione Luogotenente Marco Martini. Presente anche il golden retriever Dexter ed il suo conduttore Riccardo Lemmi dell’Ucsn.



"Quest’anno - spiega Alessio Giani del nucleo Anc - come l’anno passato, purtroppo non è stato possibile organizzare l’evento in corsia, ma i doni sono stati comunque consegnati al personale sanitario che provvederà a distribuirli ai bambini che si trovano costretti a passare le prossime festività in ospedale". Ad accogliere i volontari Franco Sardelli, Franco Bianchi ed Alessio Giani, con i rispettivi presidenti Greco e Gori, erano presenti il primario di Pediatria dott. Ugo Bottone, alcuni suoi collaboratori ed il dott. Romano della direzione sanitaria dell’ospedale 'Lotti'. "Il nostro sentito ringraziamento - conclude Giani - va al personale sanitario, all’Arma dei Carabinieri e alla sezione soci Coop Valdera".