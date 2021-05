Solidarietà, il Dipartimento di Stato americano dona migliaia di guanti all'ospedale

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha consegnato oggi, venerdì 14 maggio, agli ospedali di Pisa e di Livorno rispettivamente tre pedane contenenti circa 7000 scatole da 300 guanti ciascuna. Il Direttore della Base di Camp Darby, Robert Chartier, è stato ricevuto dalla dottoressa Domenica Mamone, direttrice della farmacia ospedaliera di Pisa e dalla dottoressa Francesca Azzena, direttrice della farmacia ospedaliera di Livorno.

"Questo carico fa parte di una donazione da 10 milioni di dollari distribuiti negli ospedali Italiani che abbiamo effettuato in febbraio e che per difficoltà logistiche non è potuta arrivare prima" ha spiegato Chartier. "Siamo in questa battaglia insieme e la combattiamo ogni giorno fianco a fianco".