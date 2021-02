Santa Chiara: 8500 euro per la ristrutturazione del Day Hospital dell'Oncoematologia Pediatrica

Il dono di AMMI, FIDAPA, Inner Wheel, Lions, Rotary e Soroptimist. Sempre attiva la campagna di raccolta fondi

Con una donazione di 8.500 euro, le associazioni AMMI ( Associazione Mogli Medici Italiani) Pisa e FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) Pisa, e i club di servizio Inner Wheel Club Pisa, Lions Club Pisa Host, Lions Club Pisa Certosa, Rotary Club Pisa, Rotary Club Pisa Galilei, Rotary Club Pacinotti e Soroptimist Club Pisa hanno contribuito al progetto di ristrutturazione del Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale S. Chiara di Pisa per rendere la struttura più accogliente, curata e pensata a misura dei bambini e degli adolescenti in cura. La donazione fa parte delle azioni di servizio congiunte che, ogni anno, i sette club e le due associazioni esprimono attraverso un Service Interclub, con il comune intento di sposare un progetto unitario a sostegno di una realtà che fa della solidarietà la propria missione. La solidarietà è difatti un tema comune presente negli scopi statutari dei singoli club. Il contributo messo a disposizione dal Service Interclub è stato destinato alla decorazione delle pareti del Day Hospital con le opere di artiste del territorio.

Attraverso questo Service comune, coordinato dal Soroptimist Club di Pisa, i club di servizio e le associazioni hanno così aderito alla campagna di raccolta fondi 'Ogni Donazione un Sorriso' promossa dalla cooperativa Il Simbolo assieme ad AGBALT, con la partecipazione di Banca Intesa San Paolo. La raccolta fondi è aperta fino al 14 febbraio e chiunque potrà ancora contribuire dal sito: https://bit.ly/ ognidonazioneunsorriso. Obiettivo della campagna è raccogliere 40.000 euro che serviranno a rendere più accogliente il Day Hospital dell’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica, che sarà presto inaugurato, attraverso la decorazione degli spazi con le opere di cinque artiste che, accompagnate dalla pedagogista del progetto L’Altalena (il servizio di attività ludico-espressive che la Cooperativa Il Simbolo porta avanti nell’U.O. dal 2002), guideranno i laboratori artistici per i giovani pazienti i cui elaborati arricchiranno la decorazione degli spazi.

Il progetto di ristrutturazione prevede un Day Hospital più ampio e suddiviso in più aree: l'ingresso e l'accoglienza, in cui sono presenti tre stanze dedicate alle attività educative, ludiche ed artistiche; il DH Oncologico e il DH Trapianti, in cui sono presenti due studi medici, cinque ambulatori e cinque camere con più posti letto. La campagna di raccolta fondi è patrocinata da Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Società della Salute Zona Pisana, Comune di Pisa, Comune di Vicopisano e Comune di Calci.

Nel corso di un incontro con Sara Corona, referente della cooperativa Il Simbolo, e con la presidente di AGBALT Tiziana Del Carlo, il comitato Interclub ha preso visione del progetto e delle opere selezionate per la decorazione del Day Hospital guidato dalla dottoressa Gabriella Casazza. “Abbiamo molto apprezzato - dichiara il Comitato Interclub - le opere realizzate dalle artiste Maria Coviello, Cinzia Mazzoni, Bianca Passaglia, Elisa Possenti ed Ilenia Rosati. Si tratta di un acquerello originale, di mosaici a specchio e di stampe di vario formato che, per soggetto e colori, infondono curiosità e serenità. Un progetto certamente meritorio che ci onoriamo di poter sostenere”.

Il Comitato Interclub è composto da Silvia Peroni, presidente AMMI Pisa, Maria Chiara Masoni, presidente Fidapa BPW Pisa, Cristina Cagianelli, presidente Inner Wheel Pisa, Giuseppe Mazzotta, presidente Lions Pisa Host, Massimo Asaro, presidente Lions Certosa, Armando Sbrana, vicepresidente e delegato Interclub Lions Certosa, Maria Zifaro,delegata Interclub Lions Certosa, Sandro Sgalippa, presidente Rotary Pisa, Mojgan Azadegan, delegata Interclub Rotary Club Pisa, Savino Sardella, presidente Rotary Pisa Galilei, Massimo Lupetti, presidente Rotary Pisa Pacinotti, Grazia Salimbeni, delegata Interclub Rotary Pisa Pacinotti, Patrizia Paoletti Tangheroni, presidente Soroptimist Pisa, Marinella Pasquinucci, delegata Interclub Soroptimist Pisa.