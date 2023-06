Pontedera, il reparto di Pediatria dell'ospedale 'invaso' di mattoncini Lego

La Toscana Bricks ha donato al reparto di pediatria dell'ospedale 'Lotti' di Pontedera oltre 60 scatole di mattoncini Lego per i piccoli pazienti ricoverati. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi alla presenza della direzione infermieristica dell'ospedale e del personale del reparto.

L'Azienda USL Toscana nord ovest esprime un sentito ringraziamento a Toscana Bricks per questo dono molto gradito, che permetterà a tutti i bambini ricoverati, ma anche a quelli che accederanno in ambulatorio o al pronto soccorso pediatrico, di rallegrare la loro permanenza in ospedale stimolando anche la loro creatività.

Toscana Bricks (www.toscanabricks.it) è un gruppo di appassionati di mattoncini Lego nato nel 2012 con l'obiettivo di condividere e diffondere la passione per il sistema di gioco Lego. Il gruppo organizza eventi espositivi ed attività rivolte a tutte le età sul territorio toscano e prende parte ai principali eventi di altri gruppi in Italia ed all'estero.

Grazie alla collaborazione con l'associazione inglese Fairy Bricks, che ha come scopo principale quello di portare il sorriso ai bambini ricoverati in ospedale donando scatole Lego, grazie alle pesche di beneficenza e alle offerte raccolte durante i propri eventi, Toscana Bricks riesce a donare scatole Lego di vario genere e tema, da destinare direttamente ai bambini ricoverati o negli spazi comuni, in modo che attraverso il gioco i giovani pazienti possano ritrovare un momento di leggerezza, anche con i loro genitori, durante il periodo passato in ospedale.