E' avvenuta sabato 29 giugno la consegna di quattro lettini automatici per i pazienti con demenza, acquisiti dal Rotaract Club di Pontedera, che ha voluto donarli all'ospedale 'Lotti' per facilitare il lavoro del personale medico e migliorare le cure per chi soffre di questa malattia neurodegenerativa.

La decisione di donare questi lettini, com'era stato già annunciato dall'associazione pontederese, rientra nel service dell'annata 2023/2024 appena conclusa. I fondi necessari per poter acquistare i quattro strumenti sono stati ottenuti attraverso una serie di raccolte fondi, eventi benefici e grazie anche al supporto del Rotary Club Pontedera.

La cerimonia di consegna si è svolta all'ospedale 'Lotti' alla presenza di una delegazione del Rotaract Club e del Rotary Club Pontedera, del direttore della neurologia Renato Galli, del direttore sanitario Luca Nardi, della neurologa Cristina Frittelli, del direttore della medicina Roberto Andreini e del coordinatore infermieristico Davide Traballoni.