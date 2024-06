Un massaggiatore cardiaco automatico per l'automedica di Pisa

L’associazione 'ConAlbe' di Cascina ha donato un massaggiatore cardiaco automatico dal valore di circa 15mila euro e sarà utilizzato a bordo dell’automedica che entrerà in servizio sul territorio di Pisa a partire dal 1° luglio.



“Si tratta di una donazione importante che accogliamo con grande favore - spiega Nicola Bertocci, direttore della Centrale Operativa 118 Sud Livorno-Pisa - perché da una parte offre ai nostri professionisti uno strumento prezioso, il primo del suo genere di nostra proprietà, e dall’altra perché evidenzia lo stretto rapporto di collaborazione e di fiducia che esiste fra il lavoro che svolgiamo e le associazioni del territorio”.



“L’associazione 'ConAlbe' è nata in memoria di Alberto Contini - raccontano i genitori intervenuti alla cerimonia assieme a Maddalena Agostinacchio tra i promotori della raccolta - venuto improvvisamente a mancare per una patologia cardiaca nel 2016. Da allora assieme ai tanti amici di Alberto lottiamo con l’obiettivo comune di ricordarlo e di dare tutto il nostro supporto per la sensibilizzazione alla prevenzione delle malattie cardiache e per la diffusione di strumenti come defibrillatori o massaggiatori automatici che possano aiutare a salvare vite umane”.



Il massaggiatore cardiaco automatico è uno strumento in grado di agevolare le manovre avanzate di rianimazione cardio polmonare. Costituisce un importante supporto per il personale impegnato nelle manovre di massaggio cardiaco perché ha il vantaggio di assicurare la giusta ritmicità e intensità al massaggio, aumentando così le chance di successo della rianimazione. Permette, inoltre, di liberare da questo compito l'operatore di Pronto soccorso, incrementando così il livello di assistenza offerto al paziente.