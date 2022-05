Montopoli: a lezione di educazione stradale a bordo dei monopattini

A scuola di educazione stradale a bordo di un monopattino. Sono stati consegnati nella mattinata di mercoledì 11 maggio dieci monopattini e dieci caschetti alla Polizia municipale di Montopoli. A donare i mezzi il Gruppo Lupi, un’azienda che da anni si occupa di sicurezza. "Utilizzeremo questi monopattini - ha spiegato la comandante della Polizia municipale Susanna Pisanò - per insegnare ai bambini cos’è l’educazione stradale con attività divertenti. Siamo convinti che i più piccoli riporteranno il messaggio a casa magari facendo notare ai genitori gli errori e le disattenzioni commesse alla guida. Costruiremo un percorso fatto di segnali stradali e di semafori e faremo delle uscite per riconoscere i cartelli più comuni con tanto di piccolo patentino ad hoc per l’uso del monopattino. L’altro obiettivo è far capire che l’agente della polizia locale è una figura a cui ci si può rivolgere senza paura né timori. Ringrazio il Gruppo Lupi per questa donazione e le agenti che stanno portando avanti il progetto: l’assistente scelto Valentina Picci e le agenti Monica Savino e Morena Paolini".

Un percorso nato già negli scorsi mesi all’interno dei campi estivi e che, con l’attenuarsi delle restrizioni, da quest’anno è entrato nelle classi. Già dalla prossima settimana saranno coinvolti i bambini e le bambine della materna di Capanne. "Il nostro gruppo - ha detto Giacomo Gronchi, Ceo del Gruppo Lupi - si occupa di sicurezza. Un tema che per noi deve necessariamente partire dalla cultura della sicurezza. Per raggiungere l’obiettivo di una diminuzione drastica di quelli che sono gli infortuni sul lavoro o gli incidenti stradali, in questo caso, abbiamo un’unica strada: avviare quel processo lungo e complesso che porta a formare, educare alla sicurezza".

Caschetti rossi e monopattini colorati che dalla Torre di San Matteo porteranno nelle scuole di Montopoli il messaggio della sicurezza stradale. "Ringraziamo il Gruppo Lupi - hanno concluso il sindaco Giovanni Capecchi e l’assessore all’istruzione Cristina Scali - per aver accolto il nostro invito a supportare questo importante progetto della nostra Polizia Locale. Una collaborazione che ci auguriamo possa continuare anche in futuro, magari con delle iniziative pensate nel concreto sul tema della sicurezza sul lavoro".