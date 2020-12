Pandori e panettoni per ospiti ed operatori delle strutture per senza dimora

Cinquanta fra panettoni e pandori per l’asilo notturno di via Porta a Mare, ma anche per la struttura d’accoglienza di via Livornese e per gli appartamenti di Housing First, il 'condominio' del Cep in cui vivono alcune persone che hanno potuto abbandonare la vita di strada. E’ la donazione voluta dalla Presidente della Società della Salute Gianna Gambaccini a tutti gli operatori e ospiti delle strutture d’accoglienza per senza dimora della Zona Pisana che ieri, venerdì 18 dicembre, ha voluto consegnare personalmente i dolci natalizi.

"Eravamo soliti organizzare sempre un pranzo o una cena alla vigilia delle festività natalizie che quest’anno a causa della pandemia non si è potuto fare - ha spiegato Gambaccini - ma ho ritenuto, comunque, doveroso lasciare a tutti un piccolo segno di vicinanza: ho voluto farlo titolo personale, senza alcun impegno di risorse pubbliche, sia per lasciare una testimonianza concreta dell’affetto che mi lega alle persone che accogliamo e agli operatori che svolgono quotidianamente un lavoro straordinario, sia perché, in un periodo d’emergenza come questo, è fondamentale che tutti i fondi pubblici, siano della SdS Pisana o del Comune di Pisa, siano impiegati per dare risposta ai bisogni primari delle tante famiglie messe in difficoltà dalla crisi" .

All’asilo notturno di via Conte Fazio sono stati donati anche alcuni scatoloni di pannoloni da adulti da parte di Assofly, rappresentata dal presidente Pietro Proietti, in collaborazione con l’Admi (l’Associazione dei Dipendenti del Ministero dell’Interno).