Vecchiano, spazio alla solidarietà: oltre 2700 pasti donati dalla Td Group

Oltre 2700 pasti della mensa aziendale donati, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, alle famiglie in difficoltà: è questa la generosità della Td Group, che sorge nella zona industriale di Migliarino, azienda leader nella logistica e nello sviluppo software, e del suo patron, dottor Valterio Castelli. E la solidarietà prosegue, perché l'azienda continua incessantemente a donare i suoi pasti. "Nei giorni scorsi, in prossimità del Natale, abbiamo voluto rendere omaggio alla generosità dell'azienda che sorge sul nostro territorio, incontrando Valterio Castelli e la figlia Caterina Castelli, le anime forti di questa realtà imprenditoriale. Sì, perchè, oltre a donare a coloro che sono in difficoltà, la famiglia Castelli è riuscita, nonostante il periodo di pandemia, a dare un impulso nuovo alle attività, elemento che ha prodotto una raffica di nuove assunzioni anche a livello locale” spiega il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori.









“L'impegno della Td Group sul fronte della solidarietà è stato costante e prosegue ancora adesso, grazie, tra l'altro, ad un proficuo lavoro di squadra con il nostro volontariato locale - spiega l'assessore al Volontariato, Mina Canarini - ogni giorno feriale, l'azienda ordina 5 pasti in più, oltre a ciò che non viene consumato dai dipendenti, da donare alle famiglie in difficoltà della nostra zona, alimenti che vengono distribuiti materialmente da tutti i volontari e le volontarie delle sezioni parrocchiali della Caritas di Vecchiano, del Gruppo del Volontariato di San Vincenzo di Migliarino, e del Circolo Arci di Nodica. Questa sinergia del cuore, che celebriamo proprio a ridosso del Natale, come segno ulteriore di una Comunità coesa e impegnata concretamente come quella vecchianese, ha fatto sì che fino ad oggi siano stati appunto distribuiti 2710 pasti: una vera e propria ondata di solidarietà, nata dal periodo più duro dell'emergenza sanitaria, ma i cui effetti, benefici in questo caso, dobbiamo dirlo, proseguiranno come una vera onda lunga che ci avvolge e ci fa capire che è possibile restare umani”. “Grazie dunque alla Td Group e a tutti i nostri volontari e le nostre volontarie, uniti in questa operazione che fa davvero bene alla nostra Comunità” concludono Angori e Canarini.