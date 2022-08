Letti, comodini e un mammografo digitale volano in un ospedale del Senegal

L’ospedale che sta sorgendo a Touba necessita ancora di strumenti e arredi sanitari. La donazione ha il supporto dell’Associazione 'Touba Ca Kanam' di cui Ali è membro.

Il materiale donato consiste in letti di degenza, lettini ambulatoriali e comodini, un letto pediatrico, un frigo per conservare i medicinali e un mammografo digitale, dismesso per ragioni normative, ma ancora ben funzionante e completo di tutti gli accessori.

L’operazione di smontaggio conservativo del mammografo, installato presso la Senologia Radiodiagnostica in Santa Chiara, è stato effettuato dalla ditta GE Medical System Italia e pagato dall’Associazione 'Touba Ca Kanam', che sosterrà anche le spese di trasporto dei materiali da Pisa all’Ospedale di Touba.



Questi strumenti sanitari aiuteranno a migliorare la salute e quindi la vita dei cittadini senegalesi. Soprattutto il mammografo servirà alla diagnosi precoce dei tumori al seno delle donne.

Ali e la Comunità Senegalese rivolgono un ringraziamento immenso per questo significativo gesto umanitario al direttore generale, al direttore U.O Patrimonio, Gare e Servizi, nonché a tutti i responsabili dell'Azienda Ospedaliera Pisana che hanno reso possibile la donazione.