Pontedera: l’Unione Valdera dona una ricetrasmittente al reparto di Anestesia e rianimazione dell’ospedale

In questa nuova e delicata impennata dell’emergenza Covid-19, prosegue il rapporto tra gli enti del territorio e l’ospedale Lotti. All’interno dell’iniziativa 'Proteggiamoli', lanciata durante la prima fase della pandemia dai sei comuni dell’Unione Valdera (Bientina, Buti, Capannoli, Calcinaia, Casciana Terme Lari e Palaia), è stata promossa una raccolta fondi che ha portato ad una nuova donazione, dopo quelle di macchinari e dispositivi di protezione avvenute nei primi mesi dell’emergenza e sul finire della primavera. I sindaci dei Comuni promotori, con la presidente Arianna Cecchini, hanno messo a disposizione del reparto di Anestesia e Rianimazione di Pontedera, diretta dal Dott. Paolo Carnesecchi, due coppie di apparati ricetrasmittenti per facilitare la comunicazione tra il personale in servizio nel reparto ordinario e quello appositamente riaperto per la gestione dell’emergenza Coronavirus. Un altro significativo gesto del territorio nei confronti di una struttura sanitaria sempre più riferimento, ancor più in questa fase emergenziale, per tutta la Valdera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.