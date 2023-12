Solidarietà: l'associazione Esperia dona sangue

Domenica 17 dicembre ancora un’apertura straordinaria del Centro trasfusionale dell’Aoup che accoglierà i sostenitori dell’associazione culturale calabrese Esperia, e chi vorrà aggregarsi a loro, per donare sangue ed emocomponenti. Un gesto concreto di solidarietà in prossimità delle festività natalizie per aiutare l’ospedale a rinforzare le scorte di sangue che sono più che mai necessarie in un grande ospedale a vocazione chirurgica come quello di Pisa e anche per tante terapie salvavita.

I soci dell’Esperia saranno in ospedale dalle 8 alle 13 per questa ulteriore iniziativa di richiamo organizzata dall’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti (diretta dal dottor Alessandro Mazzoni), con il coordinamento della caposala Anna Michelotti e di tutto lo staff medico-infermieristico e tecnico del Centro trasfusionale, insieme alle associazioni dei donatori, per sensibilizzare il più possibile la popolazione alla cultura della donazione, attraverso l’esempio prezioso dei testimonial che di volta in volta scelgono di dare il proprio contributo.

Il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. E’ possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742.