Sos sangue, i Cavalieri dell’Ordine di Malta rispondono presente

Prosegue senza sosta la campagna di sensibilizzazione dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell'ospedale CIsanello di Pisa, in collaborazione con le associazioni dei donatori (Avis, Fratres, Croce rossa, Pubblica assistenza di Pisa, Cascina e San Giuliano Terme), per reclutare nuove leve che possano fidelizzarsi e diventare donatori abituali di sangue o di emocomponenti, vista la cronica carenza che si registra ormai da qualche anno.

Stavolta a rispondere all’appello sono i Cavalieri dell’Ordine di Malta, il gruppo pisano del Cisom-Corpo italiano di soccorso Ordine di Malta che doneranno il sangue domenica mattina, 22 gennaio, in occasione dell’ennesima apertura straordinaria della struttura diretta dal dottor Alessandro Mazzoni, grazie all’impegno di tutto lo staff coordinato dalla caposala Anna Michelotti. Gli orari saranno i soliti della domenica: si potrà donare a partire dalle 8 fino alle 13 (i Cavalieri di Malta saranno presenti dalle 8.30 alle 10.30 circa).

Con tutte le iniziative messe in campo negli ultimi mesi stanno sensibilmente aumentando a Pisa le donazioni, sia durante le aperture straordinarie sia durante la settimana, con i donatori abituali che continuano ad assicurare il proprio contributo.

L’Aoup ringrazia vivamente perché le donazioni, per un ospedale a vocazione chirurgica, sono uno strumento essenziale per proseguire senza interruzioni la propria attività.

Si ricorda che il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione.

I referti possono essere ritirati dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13. E’ possibile prenotare le donazioni o gli esami pre-donazione chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742.