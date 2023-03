Trasfusioni al femminile: in una giornata l'Aoup ha raccolto 51 donazioni

Un 8 marzo in ospedale anche all’insegna della donazione di sangue, oltre a tutte le iniziative promosse nell’ambito del Marzo delle donne in Aoup, e sempre nel solco degli eventi di richiamo promossi dall’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dallo scorso autunno, per sensibilizzare la popolazione a questo fondamentale gesto di solidarietà. Stavolta al Centro trasfusionale di Cisanello si è celebrata infatti la Festa delle donne donatrici con le crocerossine dipendenti Aoup e le socie delle varie associazioni di donatori (Avis, Fratres e Croce rossa di Pisa).

Grazie all’impegno profuso da tutto lo staff della struttura, operatori sanitari e amministrativi, è stato possibile donare mattina e pomeriggio: sangue intero, plasma, plasma e piastrine e differite (visita ed esami di idoneità preliminari alla donazione). Ci sono stati in tutto 51 donatori (40 la mattina e 11 il pomeriggio) grazie all’apertura pomeridiana richiesta dalle associazioni. In particolare la Fratres ha regalato ai donatori dei vasetti di miele in segno di ringraziamento per il gesto di generosità nella ricorrenza dell’8 marzo.

Nonostante la caratterizzazione femminile dell’evento, si sono uniti alla donazione anche gli uomini: a tutti va il ringraziamento dell’Aoup per l’ennesima prova di vicinanza all’ospedale e ai suoi pazienti. In allegato le foto delle crocerossine dipendenti dell’Aoup, tra cui il tenente colonnello Anna Matteoni e i donatori del pomeriggio con le associazioni partecipanti, lo staff sanitario e la coordinatrice infermieristica.