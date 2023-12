Donazione sangue: è il turno della Magistratura di San Martino e dei Celatini

Anche domenica 3 dicembre il Centro trasfusionale dell’Aoup sarà aperto dalla mattina a partire dalle 8 per accogliere i donatori. Stavolta i protagonisti di questo fondamentale atto di generosità e altruismo saranno esponenti della Parte di Mezzogiorno del Gioco del Ponte, appartenenti alla Magistratura di San Martino e ai Celatini.

Non è caduto nel vuoto l’appello dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell’Aoup, insieme alle associazioni dei donatori, a dare il proprio contributo all’ospedale donando sangue ed emocomponenti prima delle festività natalizie. Altre iniziative di richiamo seguiranno nelle prossime settimane.

Il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. E’ possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742.