Anche il Gioco del ponte sostiene il Centro trasfusionale: donazioni di Mattaccini e celatini di Tramontana

Ha fruttato 29 donazioni l’apertura straordinaria del Centro trasfusionale dell’Aoup ieri, domenica 19 febbraio, con i testimonial d’eccezione del Gioco del Ponte, i combattenti della Magistratura dei Mattaccini e i Celatini di Tramontana, che hanno dato il loro prezioso contributo. Diciotto le donazioni di sangue intero, una di piastrine e 10 differite (visita ed esami preliminari alla donazione). Ancora un successo per l’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti (diretta dal dottor Alessandro Mazzoni) con tutte le iniziative extra organizzate dallo staff sanitario della struttura, con la coordinatrice infermieristica Anna Michelotti insieme alle associazioni (Avis Pisa, Cascina, San Giuliano Terme, Fratres, Croce rossa, Pubblica assistenza), che stanno attirando tantissimi nuovi donatori e facendo crescere sensibilmente le scorte di sangue ed emocomponenti gestite dall’Officina trasfusionale di area vasta a beneficio di tutti i centri ospedalieri in rete che fanno parte del Centro regionale sangue.

Un sentitissimo ringraziamento da parte di tutta l’Aoup per questa ennesima prova di solidarietà. E le iniziative non finiscono qui perché ce ne sono in cantiere ancora tante. Si ricorda che il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. I referti possono essere ritirati dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13. E’ possibile prenotare le donazioni o gli esami pre-donazione chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742.