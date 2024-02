Donati nuovi strumenti alla Scuola di Musica Bonamici

Arrivano nuovi strumenti e materiali alla Scuola di Musica Bonamici di Pisa, che serviranno ad implementare i servizi rivolti agli alunni. Grazie ad un contributo liberale erogato da Banco Bpm, è stato possibile acquistare nuova strumentazione musicale e altro materiale destinato all’allestimento di una funzionale stanza di Musicoterapia. In particolare, un tappeto morbido, un pianoforte verticale, due violini e due chitarre. Molti ragazzi interessati alla musica che si rivolgono alla scuola non hanno possibilità di acquistare uno strumento musicale: grazie a questi nuovi acquisti sarà possibile offrire gratuitamente lo strumento, aumentando così le possibilità di formazione, di crescita e di educazione di persone in difficoltà.

La Scuola di Musica Bonamici è ubicata nel quartiere denominato 'I Passi' e, da oltre quindici anni, svolge un importante ruolo educativo all’interno di una zona in fase di riqualificazione. Inoltre, la presenza di un dipartimento di Musicoterapia con personale in possesso dei requisiti specifici per l’esercizio della professione, rappresenta un unicum nella Città di Pisa e Provincia e permette di accogliere ogni anno allievi certificati ai sensi della legge 104 attraverso percorsi individuali in un ambiente stimolante e accogliente.

"La Scuola di Musica Bonamici ringrazia Banco Bpm per il sostegno concreto ricevuto e per la particolare attenzione dimostrata a favore dell’inclusione di bambinie ragazzi appartenenti a contesti di vita disagiati e con bisogni educativi speciali", ha commentato la Presidente Antonella Riacci in occasione della consegna ufficiale del materiale alla scuola.

"Siamo felici di poter dare il nostro contributo a una realtà così importante per tanti alunni appassionati di musica. La banca è sempre più impegnata in iniziative formative che promuovono l’inclusione sociale, nella convinzione che il supporto al territorio passi anche dalla solidarietà", ha commentato durante la visita il responsabile della Direzione Tirrenica di Banco Bpm, Marco Giorgio Valori.