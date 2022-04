Vecchiano: dolci e uova di Pasqua in dono ai bambini delle famiglie in difficoltà

Una dolcissima Pasqua per i bambini e le bambine delle famiglie in difficoltà del comune di Vecchiano: un gesto di grande solidarietà che da tre anni di fila porta avanti la Pasticceria Zucchero a Velo di Nodica, con l’idea della sua titolare Hylenia Tarascio di donare dolci e uova di cioccolato a chi è più in difficoltà.



“Una proposta da parte di Hylenia iniziata nel pieno lockdown per allietare la Pasqua 2020, che è stata portata avanti nel 2021, e anche per l’ormai imminente Pasqua 2022, anno di ripartenza ma non certo semplice, anche per le tante attività commerciali alle prese con i rincari e il caro bollette. Un gesto quindi che assume un valore ancora più speciale” affermano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore alle Attività produttive Lara Biondi che si sono recati personalmente nei giorni scorsi alla Pasticceria Zucchero a Velo per ringraziare la titolare.



“I dolci doni sono poi distribuiti alle famiglie grazie alla Caritas di Vecchiano e al Volontariato Vincenziano. Un lavoro in sinergia, come di consueto per la nostra comunità, che parte dalla generosità di Hylenia, che ringraziamo, quest’anno pubblicamente visto che la situazione ce lo consente, per questo bellissimo gesto di ripetuta solidarietà, che rende più dolce e speciale il senso della Pasqua” concludono Angori e Biondi.