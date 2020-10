Vega onlus dona un dispositivo anti-dolore al Pronto soccorso pediatrico

L’Associazione Vega onlus ha donato al Pronto soccorso pediatrico dell’Aoup un apparecchio che permette di gestire in modo non invasivo il dolore in pazienti che abbiano anche solo un mese di vita. Per ringraziarli della donazione, il direttore generale dell’Aoup, Silvia Briani, ha ricevuto a Cisanello Francesco De Vincenti (presidente di Vega onlus) e una delegazione di soci, alla presenza del generale Alessandro De Lorenzo, comandante della 46a Brigata Aerea.

L’ambito di utilizzo dello strumento è ampio. Può essere usato durante procedure dolorose o condizioni di dolore che vanno da lieve a moderato, ad esempio: punture lombari, chirurgia di superficie, medicazioni di ustioni, riduzione di fratture semplici, riduzione di lussazioni delle articolazioni periferiche, punture endovenose, prestazioni mediche d’urgenza per traumi, ustioni, trasporto. Attraverso una maschera dotata di una 'valvola a richiesta' lo strumento eroga una miscela gassosa sedativa (ossigeno e protossido d’azoto) che i piccoli pazienti assumono con il ritmo del respiro: la portata del flusso della miscela dipende solo dalla loro ventilazione spontanea.



L’Associazione Vega onlus è nata nel 2009, a seguito dell'incidente in cui morirono cinque aviatori. In questi anni si è presa cura delle famiglie dei caduti, in particolar modo degli orfani. Vega onlus ha anche collaborato con altre associazioni di volontariato e ha donato, tra l’altro, numerosi dispositivi medici, destinati soprattutto alla cura dei bambini ricoverati negli ospedali toscani.

