Calcinaia: donazione di 5mila euro da Auser e Sartoria per le famiglie in difficoltà

La solidarietà e la generosità sono davvero valori di casa nel Comune di Calcinaia. A testimoniarlo l’ennesima iniziativa che stavolta riguarda i volontari dell’Auser (e della Sartoria della Solidarietà), un’associazione che già quotidianamente si spende in azioni davvero fondamentali per la comunità dando, ad esempio, le gambe ad un fantastico 'mezzo' di trasporto scolastico come il Pedibus. Ebbene i volontari dell’associazione Auser e della Sartoria della Solidarietà hanno voluto dare e donare ancora di più per offrire un concreto supporto alle persone del territorio comunale che vivono un momento di difficoltà.

Pochi giorni fa si sono infatti presentati in Sala consiliare per donare ben 5.000 euro all’amministrazione con un obiettivo preciso: aiutare le persone che risiedono nel Comune e che a causa della crisi economica mondiale in corso dovuta prima alla pandemia, poi alla guerra, hanno problemi di sostentamento. Il caro bollette, la chiusura di alcune attività con la conseguente perdita del lavoro da parte di molte persone, hanno infatti messo in ginocchio anche famiglie del territorio e i volontari dell’Auser e della Sartoria della Solidarietà hanno pensato di unire la loro generosità per offrire questa significativa cifra che è stata simbolicamente donata al sindaco Cristiano Alderigi e al vice sindaco e assessore alle Politiche Sociali Flavio Tani. Sindaco e assessore hanno ringraziato sentitamente per questo gesto così bello e altruista i volontari, assicurando che la somma sarà interamente destinata ad offrire sostegno ai nuclei familiari che più risentono di questo periodo di crisi economica.