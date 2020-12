Solidarietà: 3mila euro e 100 pacchi alimentari per i bisognosi di Castelfranco

Solidarietà protagonista questa mattina, 10 dicembre, a Castelfranco di Sotto, dove sono state consegnate alla Caritas due importanti donazioni. La prima è un contributo di 3mila euro stanziato dal Comune come forma di sostegno verso le attività di volontariato della Caritas castelfranchese. La seconda consiste in 100 pacchi alimentari donati da parte dell’azienda Atlantefinish, attraverso la Pubblica Assistenza Vita di Castelfranco. Di questa donazione, 50 pacchi andranno alla Caritas e 50 saranno consegnati alle persone bisognose in carico ai Servizi Sociali. A consegnare i pacchi saranno appunto la Pubblica Assistenza (nel Capoluogo) e la Croce Bianca (nelle Frazioni).

"Oggi è una bella giornata di solidarietà per Castelfranco. Come dovrebbe essere in questi tempi difficili, a maggior ragione a Natale, la comunità si stringe attorno a chi ha più bisogno - ha commentato il sindaco Gabriele Toti - il Comune ha voluto dare il suo contributo a sostegno delle famiglie che non riescono ad andare avanti con le proprie forze. Realtà che purtroppo in questo periodo non possono che aumentare".

"Questa rete di solidarietà dimostra l'atto di stima e fiducia reciproca instaurata tra Caritas, Comune e associazioni, un rapporto di rispetto e collaborazione che ci permette di aiutare gli altri", ha dichiarato Don Ernesto Testi. "Quando la famiglia Buggiani ci ha contattato per la distribuzione di 100 pacchi alimentari, abbiamo subito pensato alla Caritas e ai Servizio Sociali, perché sappiamo che sono il canale migliore per raggiungere le persone in cerca di aiuto", ha spiegato Soccorso Sicuranza, presidente della Pubblica Assistenza Vita di Castelfranco.

"La nostra famiglia è di San Miniato e la nostra azienda ha sede a Castelfranco, quindi cerchiamo di portare un sostegno ai nostri due paesi di appartenenza attraverso delle donazione - ha aggiunto la famiglia Buggiani della Atlantefinish - ringraziamo tutti per la collaborazione che si è attivata immediatamente. Anche questo permette di far arrivare i doni nelle mani di chi è più bisognoso".

Alla consegna erano presenti: Don Ernesto Testi, responsabile della Parrocchia San Pietro Apostolo, Gabriele Toti, sindaco di Castelfranco, Chiara Bonciolini, assessore alle Politiche Sociali, Soccorso Sicuranza, presidente della Pubblica Assistenza Vita di Castelfranco, i titolari dell’azienda Atlantefinish di Castelfranco, Federico, Gianni e Luciano Buggiani.