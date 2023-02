Donazioni per il centro antiviolenza presso parrucchiere ed estetiste: torna la campagna Cna-Casa della Donna

Di nuovo insieme per dire no alla violenza contro le donne. Cna Pisa e Casa della Donna, in occasione dell'8 marzo, rilanciano il progetto 'Diamo un taglio alla violenza contro le donne' presentato lo scorso novembre nell'ambito delle iniziative dedicate alla giornata internazionale contro la violenza sulla donna, rivolto alle categorie di parrucchiere ed estetiste già sperimentato in diverse città italiane. Un'idea partita dalla storica associazione per i diritti delle donne che ha trovato il sostegno dell'associazione di categoria, che invita nuovamente tutta la categoria del benessere ad aderire.

Data la preoccupante crisi economica, i due soggetti non vogliono gravare sui titolari delle attività chiedendo sconti o 'tagli sociali', bensì desiderano fare un appello congiunto confidando nella generosità dei cittadini al momento del pagamento del servizio/trattamento di benessere ricevuto: su invito del loro professionista di fiducia potranno donare un contributo al Centro antiviolenza della Casa della Donna. C'è tempo a partire dall'8 marzo all'8 aprile per fare una donazione. In questo mese la Casa della donna organizzerà un incontro di formazione sui temi della violenza contro le donne dedicato alle due categorie e darà visibilità ai negozi che aderiranno al progetto, mediante una campagna di pubblicizzazione sui suoi canali social.

"Come Cna Pisa abbiamo coscienziosamente e volutamente aderito ancora una volta ad un progetto - commentano il coordinatore sindacale dell'associazione di categoria Marcello Bertini e la presidente di Cna Pisa benessere Antonella Orsini - che, oltre ad essere nobile, rappresenta una priorità assoluta. Il tema della violenza sulle donne non è un'emergenza ma un fenomeno: ecco che non possiamo restringere le iniziative di sensibilizzazione solo intorno al 25 novembre bensì è compito di tutti, 365 giorni l'anno, educare, sensibilizzare e tenere alta l'attenzione".

A concludere Carla Pochini, presidente Casa della Donna di Pisa: "Siamo molto felici che Cna Pisa abbia voluto replicare la nostra iniziativa nel mese di marzo e ringraziamo Cna Pisa Benessere per aver aderito convintamente a questo progetto. Riteniamo quanto mai importante creare sinergie con contesti della società diversi tra di loro, perché è soltanto facendo informazione e sensibilizzazione su questo tema che si può sconfiggere quel fenomeno sempre più dilagante che è la violenza sulle donne. Un fenomeno che ha profonde radici culturali, trasversale alle varie provenienze sociali e geografiche e che ci riguarda tutte e tutti da vicino. È anche grazie ad iniziative come queste che possiamo far conoscere a tutta la cittadinanza le attività e il supporto che il Centro antiviolenza della Casa della donna di Pisa offre a tutte le donne che ne hanno bisogno".