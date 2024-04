Al Centro trasfusionale dell’Aoup raccolte 37 donazioni con il coro 'Voices of Heaven'

Sono 37 in tutto le donazioni di sangue raccolte al Centro trasfusionale dell’Aoup in occasione dell’iniziativa 'Donazione in blues' di sabato 13 aprile con l’esibizione dei cantori del Coro Gospel 'Voices of Heaven' diretto dal Maestro Sandro Macelloni, che ha allietato i donatori e i loro accompagnatori.

Delle 37 donazioni raccolte, 19 sono di sangue intero, 11 di emocomponenti e 7 differite. E domenica 21 aprile si replica con il Gruppo di Motociclisti Pisa ('Motokacioclub') dalle 9 a mezzogiorno circa.

Un grazie sentito da parte dell’Aoup a tutti i testimonial e ai donatori per questo importante gesto di solidarietà e per tutte le iniziative messe in campo dallo staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti che, insieme alle associazioni dei donatori, si danno da fare tutto l’anno per procurare quanto più sangue possibile che, in un ospedale così grande, è di vitale importanza.

L'Aoup ricorda gli orari di apertura del Centro trasfusionale (presidio ospedaliero di Cisanello - Edificio 2, Ingresso C): dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17. E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742. Inoltre si può scaricare prima il pdf del modulo anamnestico da compilare dalla homepage del sito aziendale dell’Aoup al link dedicato.