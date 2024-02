Ancora donazioni alla Fondazione Faro per i macchinari antialopecizzanti

La raccolta fondi promossa dalla Fondazione Faro Onlus (Fondazione per le attività di Ricerca in Oncologia) con l'obiettivo di acquistare due macchinari antialopecizzanti per i day hospital oncologici degli Ospedali di Pontedera e Volterra, continua a ispirare iniziative da parte di piccole e grandi realtà del territorio della Valdera e Alta Val di Cecina.

Un importante contributo è arrivato dalla Proxima Srl, dalla Zoonove Srl e dalla Cecchinato Snc, guidate dai fratelli Cristina, Roberto, Alex e Devis Cecchinato. Insieme hanno devoluto 3.500 euro da destinare alla raccolta fondi iniziata a fine maggio 2023. La signora Cristina Cecchinato, insieme ai suoi fratelli, saputo della raccolta fondi, ha infatti voluto assolutamente contribuire, dimostrandosi molto sensibile alla tematica. Nel contattare la Fondazione Faro Onlus per partecipare alla raccolta, tra l’altro, si è detta estremamente vicina alle donne che affrontano tutti i giorni questo difficile percorso. Essendo lei una donna lavoratrice con un incarico di responsabilità ha subito compreso l'importanza dell'impatto della perdita dei capelli su donne che, per i propri figli, i propri compagni o nei confronti dei colleghi di lavoro, hanno voglia di reagire e di portare avanti la propria vita senza dover spiegare a nessuno ogni giorno quello che stanno passando.

Altri contributi alla raccolta sono arrivati da una cena che l'associazione 'Non più Sola' di Pontedera, presieduta da Laila Gabrielli, ha organizzato a Volterra lo scorso 5 dicembre. Era presente il sindaco, Giacomo Santi, e molti cittadini sensibili e generosi. La cena è stata preceduta da un incontro all'interno dell'Istituto Alberghiero Niccolini, i cui allievi hanno cucinato e servito a tavola una succulenta cena, il cui ricavato è stato anche in questo caso destinato totalmente al progetto caschi.

"E' bello - sottolinea il direttore della struttura di Oncologia medica di Livorno, Pontedera e Volterra Giacomo Allegrini - vedere come questi ragazzi si siano impegnati per una buona causa, mettendo a frutto i loro studi e le loro abilità per altre persone. Ringrazio di cuore le associazioni, in particolare la 'Non più sola' che si è fatta promotrice di diverse iniziative per la raccolta e che si dimostra sempre presente per il supporto delle donne seguite nei nostri day hospital, ma dico grazie ai ragazzi, agli insegnanti, alle famiglie e al sindaco Santi".

Sempre a Volterra, a fine anno, al teatro Persio Flacco è stato allestito uno spettacolo molto suggestivo, ideato e portato avanti dagli allievi della scuola Volterra Danza, con il patrocinio del Comune di Volterra. Le insegnanti Benedetta Betti e Rossella Cambi e il coreografo Nicola Giannellini hanno presentato 'Dance for women' alla presenza di un pubblico numeroso ed entusiasta.

"Mi piacerebbe - evidenzia ancora il dottor Allegrini - ringraziare di persona ognuna di queste realtà: i signori Cecchinato e le loro aziende, i ragazzi di Volterra dell'Istituto alberghiero Niccolini, gli insegnanti, le associazioni Non più Sola e Volterra Danza, le insegnanti di danza e il coreografo, il sindaco e tutta l’amministrazione comunale di Volterra, ma non sarà mai abbastanza. L’auspicio è che tali iniziative possano continuare ad alimentare il rapporto dell'Azienda con il suo territorio, portando altri frutti. E' davvero un grande piacere vedere persone che, in maniera totalmente disinteressata, supportano i nostri progetti, confermando ancora una volta, e non è una frase fatta, che l’unione fa la forza. Ancora un sentito grazie a tutti".