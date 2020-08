Donazione di midollo e cellule staminali ematopoietiche: l'Aoup aderisce a 'Match it Now'

Il Centro trasfusionale dell’Aoup amplierà, dal 21 al 25 settembre, l’orario di apertura dalle 8 alle 16, per consentire agli aspiranti donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche di partecipare all’iniziativa di solidarietà 'Match it Now' che si svolge ogni anno. Quest’anno l’evento nazionale, che si tiene dal 19 al 26 settembre e che è promosso da: Centro nazionale trapianti, Centro nazionale sangue, Registro italiano donatori di midollo osseo (Ibmdr), Federazione Admo, Federazione Adoces, associazione Adisco, in collaborazione con le Associazioni della donazione del sangue, a causa del Covid-19 non si potrà svolgere ricorrendo ai consueti eventi di piazza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per iscriversi al Registro Ibmdr verranno attivate pertanto tante piazze virtuali di informazione e sensibilizzazione alla donazione di cellule staminali emopoietiche. L’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell'Aoup ha deciso così di fare la sua parte ampliando l’orario di accesso per le iscrizioni al Registro Ibmdr (fino a 32 accessi al giorno) per 5 giorni consecutivi. Gli aspiranti donatori (il requisito è l’età inferiore a 36 anni) possono prenotare direttamente, telefonando al numero 050.996701 (dalle 8 alle 13 – Edificio 2C , ospedale di Cisanello) oppure rivolgersi al servizio AgenDona (Crs) o alle varie associazioni coinvolte nell’iniziativa. Ulteriori informazioni su: https://matchitnow.it/.