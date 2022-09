Pontedera: le donazioni di Rotary Club e Rotaract al reparto di Oncologia del 'Lotti'

Il Rotary Club e il Rotaract Club di Pontedera hanno donato tre poltrone per la somministrazione dei chemioterapici e un carrello per le medicazioni al reparto di oncologia medica dell’ospedale 'Lotti'. Le due associazioni hanno anche donato presidi cosmetici (parrucche e turbanti) all’associazione Non più sola. La consegna è stata effettuata sabato scorso, 10 settembre, alla presenza del direttore sanitario dell’ospedale, Luca Nardi, e del direttore della struttura di oncologia, Giacomo Allegrini.

"E’ con estremo piacere che - dice Allegrini - ospitiamo i rappresentanti del Rotary Club e del Rotaract Club per ricevere le donazioni. Il supporto dell’associazionismo è un aspetto importante che va sempre sostenuto e rafforzato. Donazioni come queste testimoniano la vicinanza a noi e ai nostri pazienti. Ringrazio sentitamente i rappresentanti dei due club che sono qui oggi, in particolare Stefano Pulvirenti, presidente del Rotary Club, e Giulia Fadda, presidente dei giovani rotariani, per essersi prodigati nella raccolta fondi". "Le tre poltrone sono ausili ergonomici che grazie alle loro possibilità di inclinazione e sollevamento faciliteranno ancora di più il lavoro infermieristico e il comfort dei pazienti - spiega Lucia Gherardini, coordinatrice infermieristica dell’oncologia medica - mentre il carrello è estremamente funzionale e pratico". Laila Gabrielli presidente di Non più sola, associazione che da anni è una presenza costante nel reparto di oncologia a supporto dei pazienti, ha ritirato la donazione dei presidi cosmetici (parrucche e turbanti).

"Circa un anno fa ho conosciuto il dottor Allegrini e gli ho comunicato il nostro desiderio di una raccolta fondi - dice Giulia Fadda - e così abbiamo deciso di portare avanti il progetto intitolato 'Back to life', per l’acquisto di tre poltrone per le somministrazione dei farmaci oncologici infusionali, di un carrello e di parrucche e turbanti. Infine, anche la raccolta di ciocche di capelli, destinate alla creazione di parrucche di capelli veri. Con l’aiuto e lo sforzo di tutti, dei giovani membri del nostro club, che ringrazio davvero di cuore, siamo riusciti a raccogliere 10mila euro, ben oltre le nostre aspettative, che ci hanno permesso di portare a termine il progetto. Un ringraziamento particolare a Daniele Cardella, rappresentante distrettuale rotaractiano e al presidente del Rotary Club di Pontedera, Stefano Pulvirenti per il loro supporto fondamentale". Al termine della breve cerimonia, i delegati del Rotary club hanno poi consegnato al personale dell’oncologia medica una targa a ricordo delle donazioni.