Sos sangue: la Befana il 5 gennaio al Centro trasfusionale con calze e gadget per tutti i donatori

Proseguono anche con la Befana le iniziative di richiamo dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell’Aoup, insieme alle associazioni dei donatori Avis, Fratres, Croce Rossa e Pubblica assistenza (sezioni di Pisa, Cascina, S. Giuliano Terme), per sensibilizzare il più possibile la popolazione sull’importanza della donazione di sangue ed emocomponenti. Da ormai qualche anno si assiste a un progressivo calo, causato anche dall’invecchiamento dei donatori storici molti dei quali hanno dovuto smettere di donare per raggiunti limiti di età. Ecco perché è importante avvicinare le famiglie con bambini, ma anche il mondo dei giovani, ragazzi maggiorenni che, compiendo questo gesto per la prima volta, possano familiarizzare con il valore della solidarietà umana e del volontariato.

Il sangue è speranza di vita per tanti ammalati che necessitano di trasfusioni o di terapie con emoderivati ed essenziale per gli ospedali a vocazione chirurgica come l’Aoup. Giovedì 5 gennaio sarà quindi possibile rispondere a questo ennesimo appello a donare incontrando la Befana dalle 10 alle 12. "Udite udite: la Befana giungerà a ringraziar con dolcetti chi dona solidarietà" è lo slogan scelto per l’iniziativa.

La simpatica vecchina offrirà gadget e calze in segno di gratitudine verso chi deciderà di donare. Si ricorda che il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. I referti possono essere ritirati, dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13. E’ possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione, chiamare le associazioni dei donatori o telefonare alla struttura allo 050/993741-3742.