Donazioni di sangue anche a Natale al Centro Trasfusionale di Pontedera

La vigilia di Natale i donatori della Fratres della provincia di Pisa hanno fatto un prezioso regalo ai bisognosi di sangue. Programmando con alcuni mesi di anticipo, il Consiglio Territoriale di Pisa, insieme ai vari gruppi, è riuscito a riempire tutti i posti che il Centro Trasfusionale di Pontedera mette a disposizione quotidianamente, coinvolgendo nuovi e consolidati donatori nelle donazioni di sangue e plasma. Ventotto donazioni di sangue intero e quindici donazioni di plasma, oltre a tre nuovi donatori che si sono approcciati alla donazione: questi i numeri registrati nella giornata.

Anche un Babbo Natale, con il suo vestito rosso e la mascherina al viso, ha portato doni molto speciali ai donatori e ai pazienti del Centro. Un dono simbolo di nuova vita, come con la donazione di sangue, per tutti i partecipanti: una matita con semino che, una volta utilizzata, può essere piantata per dar vita ad una piantina fiorita. Regalata anche una Stella di Natale.

"Una mattinata all'insegna del dono e del volontariato - scrive in una nota Fratres Pisa - che, oltre a creare uno spazio per gli auguri di tutti i gruppi della provincia di Pisa, vuole essere uno stimolo per tutti, giovani e meno giovani, a mettersi in gioco e aiutare regalare un po' del loro tempo per chi è più in difficoltà. Un'occasione che è resa possibile grazie ai tanti volontari dei gruppi e del Consiglio Territoriale e a medici ed infermieri del Centro Trasfusionale di Pontedera a cui va tutta la nostra gratitudine. Sperando che il 2022 porti tanti nuovi donatori, il Consiglio Territoriale di Pisa augura a tutti buone feste".