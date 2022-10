Boom di donazioni di sangue per il 'Dracula Day'

Grande successo del 'Dracula Day', la giornata dedicata alla donazione del sangue e degli emocomponenti. In tutti i centri trasfusionali della zona sud dell’Asl Toscana nord ovest le donazioni sono state 160, sicuramente una delle giornate più fruttuose degli ultimi anni. A Livorno sono state 47, 25 a Cecina, 22 a Piombino, 44 a Pontedera e 22 a Volterra.

"Grazie alla preziosa collaborazione di Avis e Fratres oggi è stato un giorno importante e particolarmente ricco di donatori - afferma Fabrizio Niglio responsabile dei centri trasfusionali - i nostri centri si sono trasformati in tane dei vampiri svelando i retroscena del lavoro quotidiano che viene svolto per tutto l’anno. Questa festa, così come tutte le altre iniziative portate avanti in tutti i centri trasfusionali della Azienda Usl nord ovest, oltre a cercare di avvicinare potenziali nuovi donatori, vuole anche essere un ringraziamento sincero rivolto, alle associazioni, ai nostri operatori e alle tante persone che ogni giorno portano avanti la cultura del dono disinteressato. Senza di loro tutto il nostro lavoro sarebbe vano e la stessa sanità pubblica non potrebbe assicurare servizi fondamentali".