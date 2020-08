Donazioni di sangue: regalate le maglie Avis a Giunta e medici di Pontedera

Ieri pomeriggio, 5 agosto, il sindaco di Pontedera Matteo Franconi, insieme ad alcuni componenti della Giunta Comunale fra cui il vicesindaco Alessandro Puccinelli, hanno ricevuto nella sala consiliare un gruppo di soci Avis guidati dal presidente Stefano Tognarelli e dal membro del Direttivo Silvano Ciompi, i quali hanno donato ai membri della Giunta le magliette a mezze maniche fatte fare nei colori dell’Avis: il rosso e il blu.

Il presidente dell’Avis Pontedera ha ricordato che "donare il sangue, un gesto completamente gratuito che richiede poco tempo, può salvare la vita delle persone", mentre il Sindaco ha detto che "occorre donare e soprattutto plasma perché proprio in questo momento del virus Covid si è visto come il plasma può essere d'aiuto".

Quest’anno il Consiglio Direttivi di Avis ha deciso che a settembre non verrà fatto il solito pranzo con la premiazione dei donatori che hanno raggiunto un numero di donazioni, per i noti problemi di emergenza sanitaria. Al suo posto è stato deciso di fare delle magliette, donate a tutti i donatori. Magliette che è possibile ritirare in sede, via Profeti 10, durante l’orario di apertura (lunedì, martedì ,giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13, il mercoledì dalle ore 15 alle ore 19 o su appuntamento telefonando al numeri 0587 291777 oppure al numero 334 -299 2012. Nei giorni scorsi analoga maglietta era stata donata ai medici e agli infermieri del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Lotti di Pontedera.