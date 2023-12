Un fine settimana ricco di donazioni di sangue

Hanno fruttato 66 donazioni di sangue le iniziative di richiamo organizzate nello scorso fine settimana dallo staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell’Aoup, insieme alle associazioni dei donatori.

In occasione dell’esibizione del Coro Bruno Pizzi sabato mattina, sono state raccolte 35 donazioni (14 di sangue intero, 9 di emocomponenti e 12 differite). La mattinata è stata allietata dalla musica dei coristi guidati dalla direttrice Chiara Mariani, insieme al soprano Jennifer Schittino, al violinista Ilario Lecci e al maestro di pianoforte Michele Malvaldi.

Il giorno dopo, domenica 3 dicembre, il Centro trasfusionale ha accolto i rappresentanti del Gioco del Ponte della Parte di Mezzogiorno, con esponenti della Magistratura di San Martino e dei Celatini. Le donazioni totali raccolte domenica sono state 31 (12 sangue intero, 7 emocomponenti, 12 differite).

Un bel risultato per l’ospedale visto che il sangue rende possibili gli interventi chirurgici e tante terapie salvavita.

In questo mese di dicembre continueranno le iniziative di richiamo dell’Unità operativa diretta dal dottor Alessandro Mazzoni, con il contributo organizzativo del suo staff con la coordinatrice infermieristica Anna Michelotti supportata anche dalle associazioni dei donatori.

Intanto si ricorda che il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. E’ possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742.