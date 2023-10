E' sempre ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Lotti di Pontedera la 57enne aggredita ieri mattina, 14 ottobre, in via Enrico De Nicola. L'ex compagno, un 46enne di Livorno, l'ha colpita al collo con un coltello. Un'aggressione spietata per cui è stato arrestato per tentato omicidio. I dettagli sulla dinamica sono stati sostanzialmente ricostruiti: lui l'ha aspettata fuori casa, per poi colpira con un colpo potenzialmente letale. Poi la fuga a piedi. In meno di due ore le ricerche hanno permesso di trovare l'aggressore nei pressi della stazione. In passato lui aveva già alzato le mani su di lei, ma non è stata formalizzata la denuncia.

Nel pomeriggio di ieri, il sindaco Matteo Franconi aveva espresso vicinanza alla vittima: "Il primo pensiero va alle condizioni di salute della donna barbaramente aggredita: esprimo la vicinanza dell'intera comunità di Pontedera. Dalle primissime informazioni raccolte sembra che l'aggressore fosse conosciuto dall'aggredita e già arrestato dalle forze dell'ordine". "Quella della violenza sulle donne - ha aggiunto - è una piaga culturale e sociale del nostro tempo che dobbiamo considerare una priorita nell'agenda politica culturale del paese. Serve uno sforzo collettivo delle istituzioni e dell'intera comunità educativa per evitare che il vuoto lasciato dalla miseria etica e dalla povertà cognitiva costituiscano un alibi inaccettabile e lascino spazio alla follia cieca della violenza".

Matteo Bagnoli, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d'Italia, ha commentato: "I tragici fatti di via De Nicola impongono una seria riflessione sulla necessità del potenziamento degli strumenti di supporto alle donne vittime di violenza anche nella nostra città. Le donne vittime di violenza e i femminicidi, purtroppo, sono in costante aumento e oggi serve uno sforzo comune per alimentare un cambio culturale a partire da due elementi: l’educazione con azioni di sensibilizzazione nelle scuole per i giovani e il sostegno incondizionato alle associazioni che sul territorio offrono supporto e sostegno alle donne vittime di violenza e che possono rappresentare un primo riferimento per la presa in carico e l’assistenza". "Da questo punto di vista a Pontedera molto ancora c’è da fare - insiste Bagnoli - a questo proposito riproporrò una nuova mozione, dopo quella già approvata e disattesa dall’Amministrazione comunale, con la mancata assegnazione di una nuova sede più funzionale nei locali di Palazzo Rota all’Associazione Eunice, realtà attiva da moltissimi anni sul territorio di tutta la Valdera per il contrasto alla violenza di genere. Una promessa fatta da quattro anni e oggi ancora, purtroppo, non onorata".