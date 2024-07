San Miniato, giù dal ponte di via Arginale Ovest: donna salvata dai Vigili del Fuoco

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle 8 di lunedì 15 luglio in via Arginale Ovest nel Comune di San Miniato per soccorrere una donna che si trovava ai piedi dell'argine, sotto al ponte che collega la frazione di San Donato a Santa Croce sull'Arno.

Considerate le condizioni della persona soccorso, riscontrate nell’immediatezza dei soccorsi, i Vigili del Fuoco e il personale del 118 arrivato sul posto non hanno escluso una possibile caduta dall'alto. La squadra giunta da Pisa, con l'ausilio di un'autoscala proveniente dal Distaccamento di Empoli e con tecniche di soccorso di derivazione alpinistiche, ha stabilizzato e recuperato la donna affidandola ai sanitari.

La donna ferita è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Careggi con l’ausilio di Pegaso. Il tratto di strada è stato interdetto alla circolazione in entrambi i sensi di marcia per permettere l'operazione di recupero. Sul posto anche la Polizia Municipale e i Carabinieri della stazione di Ponte a Egola per accertare le cause della caduta.