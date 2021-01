Donna colpita in volto dal fratello ubriaco: lite sedata dalla Polizia

E' successo la sera di lunedì in via Ximenes a Pisa

E' intervenuta la Polizia ieri sera, 18 gennaio, in via Ximenes, per un dissidio familiare sfociato nella violenza. Intorno alle 21.20 gli operatori si sono recati presso l'abitazione in cui era scoppiata la lite fra fratello e sorella, lui 39enne lei 50enne, situazione aggravata da contrasti passati e in particolare data l'ubriachezza dell'uomo. La donna ha ricevuto anche dei colpi al volto, tanto da essere trasportata al Pronto Soccorso in ambulanza. Guarirà fra alcuni giorni, dice la prognosi.

L'uomo è stato riportato alla calma ed identiicato dalla Polizia. Una volta dimessa la donna ha riferito la propria volontà di tornare a casa. E' stata informata dagli operatori dei propri diritti e della facoltà di sporgere querela per lesioni verso il fratello.