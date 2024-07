Cade nell'autobus per una frenata e muore quattro giorni dopo, i familiari: "Aiutateci a ricostruire l'accaduto"

Una frenata improvvisa, al punto da far perdere l'equilibrio e provocare una rovinosa caduta. Stando alle prime ricostruzioni dei testimoni e dell'autista del pullman di Autolinee Toscane che nella mattinata di venerdì 28 giugno stava conducendo il mezzo lungo la linea extraurbana Livorno-Pisa, una vettura che precedeva l'autobus ha frenato bruscamente obbligandolo a fare lo stesso.

Anna Scarciglia, salita a bordo del mezzo attorno alle 11 in piazza Belvedere, non è riuscita a mantenere l'equilibrio e ha sbattuto violentemente la testa. Una volta arrestato l'autobus, i passeggeri e il conducente hanno soccorso la 79enne in attesa dell'arrivo del personale sanitario, richiesto immediatamente. Una volta sul posto il 118 ha stabilizzato la donna e l'ha condotta al Pronto soccorso di Cisanello.

Il ricovero dell'anziana signora, vedova del maresciallo Golisano in servizio nella Stazione dei Carabinieri di Tirrenia, è durato fino a martedì 2 luglio, quando per le complicazioni insorte a causa del grave trauma cranico è deceduta. Immediati i messaggi di cordoglio da parte dell'intera comunità del litorale, per una persona molto conosciuta e stimata.

Uno dei figli della donna, Angelo Golisano, sul gruppo Facebook 'Sei di Trrenia se' ha pubblicato un appello: "Buongiorno venerdì 28 giugno alle ore 11 circa, sull'autobus che va da Livorno in direzione Pisa con fermata a Tirrenia, mia mamma in seguito ad una brusca frenata è caduta battendo la testa, morendo ieri 2 luglio per il trauma cranico riportato. Cerchiamo testimoni per capire cosa sia successo esattamente e la dinamica. Se qualcuno avesse assistito all'incidente e potesse contattarmi in privato, vi sarei immensamente grato".

Tra le reazioni dei conoscenti e degli utenti del gruppo, molte si sono concentrate sulla tempestività dei soccorsi. "L’ambulanza è arrivata dopo circa mezz’ora. Continuiamo a chiedere ambulanza sul litorale. Per evitare queste tragedie" ha commentato uno dei testimoni dell'accaduto.