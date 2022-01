Vuole lavorare al Santa Chiara senza il grenn pass: denunciata

Nella tarda serata di lunedì 24 gennaio una pattuglia della Questura è dovuta intervenire all'ospedale Santa Chiara perché una tirocinante di un reparto non intendeva attenersi alle normative anticontagio. Il medico di turno che aveva fatto partire la segnalazione ha riferito la studentessa pretendeva di svolgere l’attività sprovvista del green pass rafforzato, come previsto dalle normative vigenti.

La donna, che non intendeva uscire dalla struttura impedendo quindi la nomale attività ospedaliera ai medici e agli infermieri presenti, è stata identificata dai poliziotti e denunciata alla Procura della Repubblica per il reato di interruzione di servizio pubblico.