Fermata con un coltello e un taglierino: denunciata

Nella tarda serata di ieri, in zona stazione, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura ha proceduto al controllo di una persona sospetta che, alla vista degli operanti, cercava palesemente di eludere il controllo nascondendosi. I poliziotti hanno appurato che si trattava di una donna 40enne originaria di Livorno, trovata in possesso di un coltello a serramanico e di un taglierino. Il tutto veniva sequestrato e la donna, accompagnata in ufficio, è stata denunciata alla Procura della Repubblica per il reato di porto abusivo di armi bianche e di oggetti atti ad offendere. La donna ha affermato di portare con sé il coltello e il taglierino per difendersi da eventuali aggressioni.