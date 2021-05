Ferisce con le forbici la compagna durante una lite: denunciato e espulso

La donna è stata medicata dai sanitari del 118, mentre l'uomo è stato accompagnato in Questura dalla Polizia intervenuta sul posto

Una lite culminata con il ferimento di una donna. E' successo intorno alle 2 della notte scorsa, tra domenica 30 e lunedì 31 maggio, a Riglione. Sul posto si sono recate le Volanti della Polizia che hanno trovato la donna, di nazionalità ucraina, che presentava una ferita sul collo causata da un oggetto tagliente. La signora era soccorsa dal personale del 118, già sul luogo della discussione, mentre i poliziotti hanno identificato le persone presenti tra cui il responsabile del ferimento e attuale compagno della donna, un uomo di circa 50 anni, anch'egli di nazionalità ucraina, che è stato accompagnato in Questura.



L'uomo, che da circa un anno era ospite della compagna, durante una discussionee, poggiandola sul petto della donna che tentava di divincolarsi, le ha procurato delle ferite ritenute guaribili in dieci giorni. Il cittadino ucraino è stato così denunciato a piede libero per il reato di lesioni aggravate e, trattandosi di reato violento, ottenuto il nulla osta dall'Autorità giudiziaria,o e accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio.