Volterra: donna accusa malore dopo incidente, soccorsa dalla Polizia

Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Volterra stamani 17 dicembre è intervenuto in soccorso di una signora, che ha accusato un malore nei pressi del centro cittadino. Nel dettaglio gli operatori di Polizia, impegnati in attività di controllo del territorio, hanno notato la presenza di un gruppo di persone nelle vicinanze di Viale Lorenzini. Hanno così scoperto la situazione: la donna era stata involontariamente urtata poco prima da un furgone in transito e in quei momenti stava cercando di calmarsi dal forte spavento.

Nel giro di pochi momenti però la donna ha accusato un improvviso malore con svenimento. I poliziotti sono intervenuti praticavano le manovre di primo soccorso. Fortunatamente, le operazioni hanno buon esito: la malcapitata è stata assistita fino all’arrivo del personale sanitario.