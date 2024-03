Si accascia sul volante dell'auto: soccorsi inutili per una donna

I soccorsi sono stati pressoché immediati, ma per una donna di 70 anni non ci sono state speranze. Nella serata di domenica 3 marzo la donna è stata notata da altri passanti accasciata sul volante della propria auto, ferma in via Che Guevara a Pontasserchio, nel Comune di San Giuliano Terme.

Sul posto sono intervenute le squadre della Pubblica Assistenza di Pisa con medico a bordo dell'ambulanza: la donna, priva di coscienza, presentava forti difficoltà respiratorie. L'immediato trasporto al Pronto Soccorso purtroppo è stato inutile: arrivata a Cisanello la donna è deceduta.