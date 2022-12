Cascina: muore nel bagno del supermercato, trovata dopo ore

Va a fare la spesa e non fa più ritorno. Triste storia ieri, domenica 11 dicembre, nel pisano. Una donna di 55 anni è morta nel pomeriggio in un supermercato del Comune di Cascina, a Navacchio. Fatale un malore. Secondo la ricostruzione infatti, che trova spazio sui quotidiani locali, la signora è andata in bagno e lì è deceduta: il corpo è stato ritrovato solo diverse ore più tardi, dopo che il marito, non vedendo più rincasare la moglie, ha dato l'allarme ai Carabinieri. Le ricerche non hanno potuto fare altro che verificare i luoghi in cui la donna poteva essere stata, fino al rinvenimento del corpo senza vita.