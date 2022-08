Si sente male in spiaggia: muore una donna

Dramma nel primo pomeriggio di ieri, 4 agosto, a Calambrone presso lo stabilimento balneare Single Fin Tuscany Dog Beach. Una turista tedesca di 85 anni, da pochi giorni arrivata in Toscana, è morta dopo aver accusato un malore in spiaggia. Immediati i tentativi di soccorso da parte del bagnino e dei sanitari del 118 giunti sul posto con la Pubblica Assistenza del Litorale Pisano e la Svs di Livorno, ma purtroppo per l'anziana non c'è stato niente da fare.