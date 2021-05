Non ha notizie della madre e chiama i soccorsi: trovata morta in casa

Da due giorni non aveva notizie della madre 70enne, così ieri si è recato presso l'abitazione della donna, nella zona de I Passi, senza tuttavia ricevere alcuna risposta. Così sono stati avvisati i Vigili del fuoco che sono giunti sul posto insieme ad una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato.

Gli agenti, con l'aiuto dei Vigili del fuoco, sono entrati nell'abitazione della 70enne: la porta risultava regolarmente chiusa a chiave al suo interno.

Nella camera l'amara scoperta: la donna era riversa sul letto in pigiama, priva di vita. Personale medico ha constatato il decesso per arresto cardiocircolatorio.

Il PM di turno ha disposto che la salma venisse consegnata ai familiari in quanto il decesso era attribuibile a cause naturali e non c'era bisogno di ulteriori accertamenti.