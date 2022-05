Lari, donna trovata morta in casa

Dramma intorno alle 11.30 di oggi, 13 maggio, in via Rossini alle Quattro Strade, nel comune di Casciana Terme Lari, dove una donna è stata trovata morta all'interno della sua abitazione. Secondo le prime informazioni all'origine del decesso potrebbe esserci un incidente domestico visto che la signora avrebbe riportato varie ustioni. Sul posto oltre ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco per la ricostruzione dell'accaduto, è intervenuto anche il 118 ma ogni tentativo di soccorso è risultato inutile.