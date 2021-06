Turista a Pisa esce di notte e perde l'orientamento: soccorsa dalla Polizia

Si trovava a Pisa come turista insieme al marito ed era uscita di notte dal B&B in cui alloggiava, in pieno centro storico, per una passeggiata poichè non riusciva a dormire per il caldo. Aveva però lasciato il cellulare in camera e aveva perso l'orientamento, non riuscendo più a tornare al proprio alloggio. Poco dopo le 4 di mattina una Volante è così intervenuta in via Francesco De Sanctis in seguito alla segnalazione della presenza di una donna in strada apparentemente spaesata. La donna, una 60enne di Arezzo, ha così raccontato ai poliziotti la sua disavventura.

Tramite la Sala operativa della Questura gli agenti sono risaliti al B&B dove la donna alloggiava. La signora è stata così riaffidata al marito, che nel frattempo si era svegliato e si era molto preoccupato per l’inspiegabile assenza della donna.