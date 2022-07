Aveva introdotto 20 chili di marijuana in Finlandia: arrestata a Pisa

Nella giornata di giovedì 28 luglio la Squadra Mobile ha rintracciato in una struttura ricettiva pisana una ricercata internazionale per traffico di sostanze stupefacenti. La donna, cittadina spagnola di 43 anni, era destinataria di un Mandato di Arresto Europeo spiccato dalla Finlandia per l’espiazione di una pena di 2 anni e 4 mesi perché nel 2019 avrebbe introdotto in territorio scandinavo oltre 20 chilogrammi di marijuana. Dopo i dovuti accertamenti, la donna è stata associata al carcere di Sollicciano dove sarà sottoposta alle procedure di esecuzione del MAE.