Scippa la borsa ad una donna in bicicletta: rintracciato e arrestato

Uno scippo avvenuto a Pisa in via del Cappello nel pomeriggio di ieri, 3 settembre. L'autore del colpo un cittadino italiano poi finito in manette. Vittima una giovane donna che stava percorrendo la strada in bicicletta, alla ricerca di un mazzo chiavi che aveva smarrito poco prima. Nel rinvenirle ha arrestato la marcia e, sorpresa da dietro, è stata strattonata dall'uomo, fatta cadere a terra e scippata della sua borsetta. La donna ha iniziato a gridare richiamando l'attenzione di un passante, che ha inseguito il malvivente riuscendo a bloccarlo.

Ne è scaturita una colluttazione con lo scippatore che è poi fuggito abbandonando sul posto la borsa della malcapitata. Grazie alle descrizioni fornite, l'uomo è stato raggiunto e arrestato in via del Collegio Ricci. Nel corso della direttissima l’Autorità giudiziaria ha disposto la misura dei domiciliari.